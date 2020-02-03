Санкции в действии: российские олигархи обеднели на миллиарды долларов

Доход российских миллиардеров за январь 2020 года упал более чем на 7,77 миллиардов долларов.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), который включает информацию о 500 богатейших людях планеты, среди которых 23 гражданина России. Индекс учитывает стоимость компаний, которыми полностью или частично владеют предприниматели.

Так, первый месяц 2020 года оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона (третий в списке богатейших россиян). В январе Михельсон потерял $2,46 млрд. Владелец Volga group Геннадий Тимченко в январе обеднел на $1,96 млрд, за ним следует совладелец СУЭК и "Еврохима" Андрей Мельниченко, который стал беднее на $1,52 млрд.

Российские олигархи обеднели на миллиарды долларов

Роман Абрамович потерял $234 миллиона. Не повезло еще около 10 бизнесменам.

При этом семерым из представленных в рейтинге BBI российских миллиардеров в январе удалось увеличить свое богатство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госдепе США заявили, что продолжат "душить" Россию санкциями, пока она не прекратит агрессию на востоке Украины и не покончит с аннексией Крыма.

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