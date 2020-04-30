Метания строителя "Северного потока-2" закончились: корабль взял последний курс

Российский трубоукладчик "Академик Черский", способный достроить газопровод "Северный поток-2", взял курс на Калининград. Таким образом, метания судна, которое в последние недели указывало противоположные сведения о маршруте, закончились.

Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Myshiptracking и Vesselfinder.

Прибытие в пункт назначения запланировано в ночь на 3 мая. В настоящее время "Академик Черский" находится в проливе Каттегат, что между Данией и Швецией, и приближается к Копенгагену. До Калининграда ему осталось около 800 километров.

Судно вышло из порта Находки в середине февраля. На фоне заявлений России о возможности достроить "Северный поток-2" своими силами предполагалось, что оно направится в Балтийское море.

Однако вначале трубоукладчик направился к югу Африки, чтобы, по всей видимости, избежать захода в Суэцкий канал. Прибыв на Канарские острова, "Академик Черский" объявил следующим пунктом назначения египетский Порт-Саид, что заставило предположить его намерение вернуться на Дальний Восток.

Но вместо этого судно направилось в Северное море и позднее указало портом назначения Находку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил метания и постоянную смену курса российского судна "Академик Черский" стремлением избежать санкций США.

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