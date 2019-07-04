Мешает развиваться: Путин назвал причину падения экономики России

Президент РФ Владимир Путин считает главным препятствием для развития страны неблагоприятные экономические реалии и внешнее давление.

Такое мнение он высказал в интервью газете Corriere della Sera, которое дал накануне своего официального визита в Италию, передает ТАСС.

"Дело не в процентах голосов на выборах, а в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России. А именно - падение или колебания цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, металл. Безусловно, есть и влияние внешних ограничителей", – сказал он, отвечая на вопрос, почему вопреки доверию, оказанному избирателями, планы по развитию с трудом набирают темп.

Владимир Путин

Российский лидер подчеркнул, что власти стараются проводить "очень взвешенную, реалистичную политику, обеспечивать макроэкономическую стабильность, не допускать роста безработицы".

"Что касается исполнения планов, то они, действительно, не всегда выполняются так быстро, как хотелось бы в идеале. Возникают и непредвиденные препятствия, сложности, шероховатости. Но это общая проблема для всех стран. И это понятно: слишком масштабные задачи стоят сегодня перед всеми нами, в том числе перед Россией", – сказал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России почти половине семей (48,2%) денег хватает только на еду и одежду. На товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает.

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