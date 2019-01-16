McDonald's проиграл: корпорация лишилась прав на важный бренд

Американская корпорация McDonald's проиграла дело против ирландской сети быстрого питания Supermac's на эксклюзивное использование товарного знака Big Mac в Европейском Союзе.

Соответствующее решение приняло бюро ЕС по вопросам интеллектуальной собственности, в которое обратилась ирландская сеть фастфуда, сообщает The Guardian.

McDonald's получил право на эксклюзивное использование бренда Big Mac в Европе в 1996 году. Это позволяло американской корпорации не только выпускать продукцию, но и открыть рестораны под названием Big Mac.

Юристы McDonald's пытались остановить рост сети Supermac's и утверждали, что из-за названия потребители будут путать эти рестораны с бургером Big Mac.

Однако бюро ЕС поддержало в этом споре Supermac's, согласившись с тем, что компания из США фактически ни разу не воспользовалась правом на открытие ресторана Big Mac. В итоге патент был отозван у McDonald's, а Supermac's теперь сможет открывать свои заведения по всей Европе.

Основатель сети Патрик Макдона назвал решение европейского ведомства знаменательной победой для всего мира малого бизнеса.

McDonald's

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предприятие "МакДональдз Юкрейн Лтд" (Киев) впервые закрыло ресторан McDonald's в Украине. Заведение прекратило работу в связи с окончанием действия договора аренды помещения. Новая предложенная арендная ставка была экономически невыгодной для компании

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