Тотальные задержки авиарейсов: украинцам рассказали, как требовать компенсацию

В Украине в последнее время происходят массовые задержки авиарейсов и сложности с вылетами за границу. В связи с этим специалисты рассказали, как вести себя пассажирам в таких ситуациях.

Эксперт в сфере транспорта Сергей Хижняк в комментарии "Апострофу" пояснил, что вопрос о компенсации для клиентов зависит от причины задержки, ее продолжительности, а также от типа рейса.

"Компенсация полагается, если задержка произошла по вине авиакомпании. Но на практике большинство задержек происходят по другим причинам - например, плохая погода или технические причины, поломки самолетов", - заявил он.

Эксперт также подчеркнул, что такая причина как поломка самолета "находится на грани", поскольку зачастую довольно трудно определить, с чем она связана и не идет ли речь о том, что авиакомпания составила слишком плотный график полетов своего флота.

По словам бывшего заместителя министра инфраструктуры Александра Кавы, добиться компенсации от чартерного перевозчика крайне сложно.

"Это - нерегулярные рейсы, они регулируются совсем по-другому. Тут требовать можно только от турагентства, которое эти полеты организовывало", - отметил он.

В то же время, получить компенсацию от авиакомпаний, занимающихся регулярными перевозками, также будет трудно.

По словам Кавы, компенсацию можно требовать в случае задержки вылета на четыре часа.

"Таких задержек (у регулярных перевозчиков. - Ред.), как правило, не бывает. Опять же, если нет какого-то форс-мажора – тут авиакомпании прикрыли себя очень неплохо. У регулярных компаний есть резерв самолетов, если у них самолет выходит из строя, они заменяют его другим. Это касается и лоукостов", - пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня пассажиры застряли в аэропорту "Киев" из-за того, что Bravo Airways отменила или задержала рейсы.

Представители компании заявили, что туристы стали жертвами мошенничества, обвинив в проблеме с рейсами туроператора Oasis Travel.

Также в аэропорту грузинского Батуми застряли 48 человек из Николаева, которые должны были вернуться самолетом Bravo 30 июня.

2 июля в аэропорту "Киев" опять возникли проблемы из-за рейсов Bravo Airways.