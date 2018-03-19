"Маски-шоу стоп": Гройсман отреагировал на обыски в "Новой почте"

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции, Офису бизнес-омбудсмена, Офису по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях, которые состоялись на прошлой неделе.

Также Гройсман поручил соответствующим ведомствам подготовить заседание специальной комиссии, образованной в рамках мониторинга выполнения закона о защите бизнеса "маски-шоу стоп", сообщает "Правительственный портал".

"На прошлой неделе состоялся ряд обысков у представителей украинского бизнеса. Я хочу сказать, что буду защищать легальный, официальный бизнес. Нам нужно разобраться, что происходит", - подчеркнул премьер.

По его словам, надо сделать выводы по каждому случаю.

"В ближайшие недели проведем заседание с целью проверки, использовалось ли давление", - резюмировал Гройсман.

Совладелец "Новой Почты" Вячеслав Климов в интервью ЭП сообщил, что правоохранительные органы во время проведения обысков в офисах компании изъяли 132 тысячи гривен.

Как сообщал "Обозреватель", в ГПУ заявили, что обыски в офисах "Новой почты" связаны с подозрениями должностных лиц в неуплате налогов в особо крупных размерах.