Маск помог Tesla: акции популярного производителя электромобилей резко выросли

Акции Tesla резко выросли после выполнения ее главой Илоном Маском обещания вывести компанию на прибыльный уровень.

В частности, Tesla получила в третьем квартале прибыль в размере 311,5 млн долларов. В прошлом году компания в указанный период фиксировала 619,4 млн долларов убытков, сообщает "Интерфакс".

Выручка производителя электромобилей за год удвоилась и составила 6,82 млрд долларов.

После объявления неожиданно позитивных квартальных результатов, которые превзошли ожидания рынка, акции Tesla выросли более чем на 10%.

Американская компания получила прибыль всего лишь в третий раз за свою 15-летнюю историю, но пообещала повторить успех и в текущем квартале.

В Tesla отметили, что прибыль выросла за счет увеличения производства массовой Model 3, которая запускалась в серию с большими задержками.

Как сообщал OBOZREVATEL, Tesla резко увеличила производство авто. В частности, компания выпустила 26,9 тысячи машин Model S и Model X, а также 53,2 тысячи Model 3. Поставки в июле-сентябре составили 83,5 тысячи электромобилей: 14,5 тысячи Model S, 13,2 тысячи Model X и 55,8 тысячи Model 3.