Маркарова отчиталась, на сколько в феврале выполнили бюджет Украины

Украина на 93,7% выполнила доходы общего фонда Государственного бюджета в феврале 2020 года.

Об этом заявила в Facebook министр финансов Оксана Маркарова. Она прокомментировала отчет министерства о выполнении госбюджета за прошлый месяц.

По словам чиновника, все значимые расходы проведены. При этом было потрачено значительно меньше средств на обслуживание и погашение долга благодаря профессиональной долговой политике и управлению ликвидностью.

Оксана Маркарова

"Несмотря на макроэкономические риски и новые глобальные вызовы: доходы общего фонда госбюджета выполнен на 93,7% от росписи", – написала министр.

Она подчеркнула, что новая налоговая служба перевыполнила план на 7,1%, а это эквивалентно 2,5 млрд грн. Тогда как в целом поступления ведомства составляли 7,1 млрд грн.

Маркарова также добавила, что доходы, которые администрирует новая таможенная служба составляли 22,6 млрд грн, или 78,3% от росписи через крепче курс и сокращение объемов импорта.

Кроме этого, в отчете Минфина отмечается, что по оперативным данным Государственной казначейской службы в январе-феврале кассовые расходы составили 131,1 млрд грн или 85,5% от росписи, а доходы общего фонда государственного бюджета – 62,2 млрд грн, что на 9,9% выше, чем в феврале 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр экономики Тимофей Милованов заявил, что правительство даст 90 млрд гривен на поддержку промышленности и аграриев. В ответ министр финансов Оксана Маркарова предложила просто снизить налоги.

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