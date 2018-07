"Манипулируют!" Трамп снова накинулся на своих "врагов"

Президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в том, что они манипулируют своими валютами.

"Китай, ЕС и остальные страны манипулируют своими валютами, сохраняя низкие процентные ставки, а США поднимают ставку, в то время как доллар становится все сильнее с каждым днем, что лишает нас конкурентных преимуществ", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он отметил, что США "не должны наказываться за то, что работают так хорошо".

По его словам, США должно быть разрешено вернуть всё, что они потеряли из-за валютных манипуляций других стран и торговых сделок.

China, the European Union and others have been manipulating their currencies and interest rates lower, while the U.S. is raising rates while the dollars gets stronger and stronger with each passing day - taking away our big competitive edge. As usual, not a level playing field...