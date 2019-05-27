"Малоэффективный путь": у Зеленского выступили против идеи Коломойского о дефолте

Новый глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не поддерживает предложение олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает LIGA.net. "Я думаю, в сегодняшних условиях это малоэффективный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти", — сказал политик.

Разумков также напомнил, что завтра президент Владимир Зеленский встретится с представителями Международного валютного фонда, "где будут расставлены все точки над "і".

Коломойский и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая украинский олигарх Игорь Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт.

Напомним, что в Украине со вторника, 21 мая, начала работу миссия Международного валютного фонда. Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман говорил, что миссия планирует работать две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение.

МВФ может отказать Украине в предоставлении очередного транша кредита. Агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что это произойдет, если Киев не найдет решение относительно статьи о незаконном обогащении.

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