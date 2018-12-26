"Пойдут в тюрьму": в "Нафтогазе" озвучили наказание России за газ

В январе-феврале 2019 года начнутся судебные заседания по принудительному взысканию активов российского "Газпрома" в Нидерландах и Великобритании.

Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По его словам, Украина ожидает решения суда в Техасе по поводу активов "Газпрома" и злоупотреблений ряда компаний.

Он добавил, что уже в ближайшее время начнутся слушания в Швеции и будет продолжено взыскание в Швейцарии.

"В отношении людей, которые помогали "Газпрому" скрывать активы - это уголовное преступление, они фактически обманывали судебных исполнителей в соответствующих странах. Они занимались практически мошенничеством - если эти подозрения будут подтверждены, то это уголовное правонарушение и люди пойдут в тюрьму в соответствующих европейских странах. Кроме того, все убытки, которые причинили такие действия - они также будут возмещены "Нафтогазу", - заявил Витренко.

"Газпром"

По его словам, от суммы $4,6 млрд, которую присудил Стокгольмский арбитраж, $2,1 млрд компания получила в виде газа, еще $22 млн поступили на счет "Нафтогаза". Таким образом Украине осталось взыскать с российской компании еще $2,7 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом". 2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны. 5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

5 ноября "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".