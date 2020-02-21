Лукашенко рассказал о "неожиданном предложении" от Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин сделал Минску "неожиданное предложение" по поставкам нефти.

"Президент России позвонил. Вы знаете, иногда у нас возникают споры по отдельным вопросам, и он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Это было неожиданное предложение", – сообщил Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, Путин предложил посчитать, сколько Беларусь потеряет от уменьшения таможенной пошлины в 2020-м к уровню прошлого года.

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"Если мы получали в прошлом году от пошлины, допустим, миллиард долларов, а в этом году за счет снижения этой пошлины – она все время снижается (из-за реализации в России налогового маневра. – Ред.) – получим, допустим, 700 миллионов долларов, то он сказал: "Мы триста миллионов долларов компенсируем, в том числе за счет премии", – отметил Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что Россия таким образом готова сохранить "финансовый уровень по нефти прошлого года".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин сделал Минску "неожиданное предложение" по поставкам нефти

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

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