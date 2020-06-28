Лукашенко похвастался, как Беларусь "прихлопнула газпромовский банк"

Президент Беларуси Александр Лукашенко похвастался, что в ценовой войне с Россией за нефть и газ Минск "прихлопнул газпромовский банк".

Соответствующий видеоролик с выступлением Лукашенко опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter. Таким образом президент Беларуси прокомментировал переговоры с Россией.

"И когда уже искрить очень начинает на переговорах, я говорю: "Мы выстоим! Мы в землянках подыхали, но не подохли. Мы и сейчас выдержим. Но с кем будете вы? Вы подумайте!" Последние мои наблюдения – 24 июня я заметил, что они это увидели и поняли. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули, они все поняли!" – заявил Лукашенко.

Лукашенко - о переговорах с Россией:Когда искрить очень начинает на переговорах, я говорю "Мы в землянках подыхали, но не подохли. Мы и сейчас выдержим. Но с кем будете вы?" 24 июня я заметил, они это увидели и поняли. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули, они все поняли! pic.twitter.com/xzW3GgREUl — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 28, 2020

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