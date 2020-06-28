Лукашенко похвастался, как Беларусь "прихлопнула газпромовский банк"
Лукашенко похвастался, как Беларусь "прихлопнула газпромовский банк". Иллюстрация. ua.112.ua
Президент Беларуси Александр Лукашенко похвастался, что в ценовой войне с Россией за нефть и газ Минск "прихлопнул газпромовский банк".
Соответствующий видеоролик с выступлением Лукашенко опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter. Таким образом президент Беларуси прокомментировал переговоры с Россией.
"И когда уже искрить очень начинает на переговорах, я говорю: "Мы выстоим! Мы в землянках подыхали, но не подохли. Мы и сейчас выдержим. Но с кем будете вы? Вы подумайте!" Последние мои наблюдения – 24 июня я заметил, что они это увидели и поняли. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули, они все поняли!" – заявил Лукашенко.
Лукашенко - о переговорах с Россией:Когда искрить очень начинает на переговорах, я говорю "Мы в землянках подыхали, но не подохли. Мы и сейчас выдержим. Но с кем будете вы?" 24 июня я заметил, они это увидели и поняли. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули, они все поняли! pic.twitter.com/xzW3GgREUl— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 28, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 мая президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров настаивал на одинаковых условиях покупки газа для стран Евразийского экономического союза. В ответ президент России Владимир Путин отказал и назвал требования.
Лукашенко также говорил, что цена на российский газ для Беларуси сформирована несправедливо и должна быть снижена.
А новый премьер-министр Беларуси Роман Головченко первоочередной задачей на посту назвал избавление экономики от углеводородной зависимости.