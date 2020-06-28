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Лукашенко похвастался, как Беларусь "прихлопнула газпромовский банк"

Яра Дорош
Экономика
2,2 т.
Лукашенко похвастался, как Беларусь 'прихлопнула газпромовский банк'. Иллюстрация

Лукашенко похвастался, как Беларусь "прихлопнула газпромовский банк". Иллюстрация. ua.112.ua

Президент Беларуси Александр Лукашенко похвастался, что в ценовой войне с Россией за нефть и газ Минск "прихлопнул газпромовский банк".

Соответствующий видеоролик с выступлением Лукашенко опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter. Таким образом президент Беларуси прокомментировал переговоры с Россией.

"И когда уже искрить очень начинает на переговорах, я говорю: "Мы выстоим! Мы в землянках подыхали, но не подохли. Мы и сейчас выдержим. Но с кем будете вы? Вы подумайте!" Последние мои наблюдения – 24 июня я заметил, что они это увидели и поняли. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули, они все поняли!" – заявил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

БеларусьАлександр Лукашенко
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