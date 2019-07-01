Бар и массажные кресла: Лукашенко обзавелся элитным бронелимузином

Президент Беларуси Александр Лукашенко купил себе новейший броневик Mercedes-Maybach Pullman Guard за 1,4 млн евро.

Это последнее, самое новое поколение бронированных лимузинов от компании Mercedes, передает "Комсомольская правда в Белоруссии". Авто с президентскими номерами засветилось у стадиона "Динамо", где проходила церемония закрытия вторых Европейских игр.

Броневик Лукашенко kp.by

Отмечается, что поставки Mercedes-Maybach Pullman Guard начались в прошлом году. Но ждать заказчикам приходится долго: на постройку каждой из машин уходит около девяти месяцев. Водителя и пассажиров защищает бронесталь, установленная под полом и по периметру салона, сталь в сочетании с кевларом в крыше, пулестойкие стекла итальянской фирмы Isoclima толщиной более 6 сантиметров.

Броневик Лукашенко kp.by

Есть и секрет: вместо заднего стекла установлена бронезаглушка, замаскированная снаружи стандартным стеклом. В итоге лимузин отвечает уровню защиты VR9 — расстрел в упор из штурмовых винтовок лимузину не страшен. А защита от подрыва соответствует стандарту ERV 2010: лимузин способен выдержать взрыв 15 кг тротила в двух метрах от автомобиля и в метре над землей.

Броневик Лукашенко kp.by

Огромные задние двери лимузина вручную открывать затруднительно, поэтому в машине установлен электропривод, помогающий их открывать и закрывать. А за поднятие-опускание ламинированных поликарбонатом бронестекол отвечает гидравлика. Масса лимузина — 5,1 тонны. В движение автомобиль приводит шестилитровый мотор, развивающий 530 лошадиных сил.

Броневик Лукашенко kp.by

Броневик Лукашенко kp.by

Интерьер предусматривает отделку высочайшего качества, наличие бара, массажных кресел. Также есть защитная бронированная перегородка, которая не только отделяет VIP-персон от сидящих спереди водителя и телохранителя, а еще и защищает их.

Базовая цена броневика — 1,4 миллиона евро. А с опциями вроде сирен, стробоскопов, громкоговорителей и прочего индивидуального оборудования она может вырасти еще сильнее — лимита, по сути, нет. Сегодня это самая дорогая представительская модель в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли визит президента России Владимира Путина на открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье.

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