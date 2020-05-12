Главная Новости
12 мая • обновлено в 12:02
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Лукашенко призвал белорусов устраиваться на "нелюбимую" работу

739
Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уволенные из-за карантина граждане могли бы устроиться на "нелюбимую" работу.

Его заявление приводит БЕЛТА. При этом белорусский лидер считает, что вакансий в стране достаточно.

"Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке. Если человек потерял работу или же у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы, то вакансий достаточно, в том числе в Минске. И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им", – заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

При этом Лукашенко потребовал сохранения трудовых коллективов в текущих условиях. "Всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко в разгар пандемии коронавируса закатил грандиозный парад в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В тот же день в Беларуси прибавилась почти тысяча больных коронавирусом.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
карантин безработица
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги