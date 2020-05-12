Лукашенко призвал белорусов устраиваться на "нелюбимую" работу

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уволенные из-за карантина граждане могли бы устроиться на "нелюбимую" работу.

Его заявление приводит БЕЛТА. При этом белорусский лидер считает, что вакансий в стране достаточно.

"Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке. Если человек потерял работу или же у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы, то вакансий достаточно, в том числе в Минске. И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им", – заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко

При этом Лукашенко потребовал сохранения трудовых коллективов в текущих условиях. "Всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко в разгар пандемии коронавируса закатил грандиозный парад в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В тот же день в Беларуси прибавилась почти тысяча больных коронавирусом.

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