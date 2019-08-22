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"Лицо все шире": донецкий блогер рассказал, как Пушилин дерибанит российскую гуманитарку

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Глава "ДНР" Денис Пушилин "дерибанит" гуманитарную помощь, которую Россия время от времени поставляет на оккупированный Донбасс.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Дмитрий Черкасов. По его словам, 80% гуманитарки попадает на прилавки "Первого республиканского" супермаркета, принадлежащий главе "республики".

"Недавно Россия отправила на Донбасс 85-ый гуманитарный конвой, о которого жители "ДНР" получили всего лишь 20%. Остальная "помощь", а это 80%, ушла на прилавки "Первого республиканского" супермаркета, за которую люди потом еще заплатили деньги. У наших "руководителей" 100-процентная прибыль. Неудивительно, что их лица растут все шире и шире", – иронично подчеркнул блогер.

Денис Пушилин

Денис Пушилин

Обозреватель

По его словам, Пушилин лично занимается дележкой гуманитарной помощи, без его личного присутствия не вскрывается ни одна машина.

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Пушилин принял неприятное решение

"Под его чутким руководством происходит "дерибан", кому сколько положено, да и свой бизнес тоже нужно подымать. Поэтому в "республике" участились проверки со стороны России. Там просчитали эту коррупционную схему, которую прикрывает глава "ДНР", – заверил Черкасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за недовольства Кремлем политикой главы "ДНР" Дениса Пушилина, его могут сместить с занимаемой должности в преддверии годовщины гибели бывшего "лидера" Александра Захарченко.

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Тема
Гуманитарный конвой России
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР Донбасс Новости Донбасса Новости России
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