"Лежи и умирай": в Крыму забили тревогу из-за упадка медицины

В Ливадийской больнице оккупированного Крыма нет тонометров и денег на их покупку.

"Моя сестра Нина Елгина была госпитализирована по скорой в неврологическое отделение Ливадийской больницы города Ялта с подозрением на инсульт. В скорой поставили капельницу, при поступлении взяли анализы, сделали кардиограмму и МРТ. После этого поместили в палату. Когда закончилась капельница (буквально через 30 мин), сняли и больше никто из медперсонала не подошел до 12 часов следующего дня! Лежи и умирай!" – цитирует блогер RoksolanaToday&Крым25% жительницу Ялты Светлану Акимову.

"Когда я попросила дежурную медсестру измерить давление – она мне ответила, что на посту нет тонометра, что нет денег на покупку и что мы должны иметь свой если хотим контролировать свое давление!" – подчеркнула местная жительница.

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"Ливадийская больница. На посту нет тонометра, нет денег на покупку и мы должны иметь свой, если хотим контролировать свое давление! Здоровья вам и хорошего настроения!" – резюмировала блогер.

В Ливадийской больнице оккупированного Крыма нет тонометров и денег на их покупку Корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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