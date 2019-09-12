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14 сентября • обновлено в 04:08
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"Лежи и умирай": в Крыму забили тревогу из-за упадка медицины

3.8т Читать материал на украинском

В Ливадийской больнице оккупированного Крыма нет тонометров и денег на их покупку.

"Моя сестра Нина Елгина была госпитализирована по скорой в неврологическое отделение Ливадийской больницы города Ялта с подозрением на инсульт. В скорой поставили капельницу, при поступлении взяли анализы, сделали кардиограмму и МРТ. После этого поместили в палату. Когда закончилась капельница (буквально через 30 мин), сняли и больше никто из медперсонала не подошел до 12 часов следующего дня! Лежи и умирай!" – цитирует блогер RoksolanaToday&Крым25% жительницу Ялты Светлану Акимову.

"Когда я попросила дежурную медсестру измерить давление – она мне ответила, что на посту нет тонометра, что нет денег на покупку и что мы должны иметь свой если хотим контролировать свое давление!" – подчеркнула местная жительница.

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"Ливадийская больница. На посту нет тонометра, нет денег на покупку и мы должны иметь свой, если хотим контролировать свое давление! Здоровья вам и хорошего настроения!" – резюмировала блогер.

В Ливадийской больнице оккупированного Крыма нет тонометров и денег на их покупку

В Ливадийской больнице оккупированного Крыма нет тонометров и денег на их покупку

Корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
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Белый господин
Белый господин
Аппарат для МРТ значит есть, а тонометров нет? С вопросами нужно обращаться к дежурному врачу, а не к поломойкам.
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Валевич Борис
Валевич Борис
скоты неблагодарные - их вернули на родину, а они еще и не довольны.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ох уж эти сказочники!
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