Латвия решила спасти медицину с помощью Украины

В Латвии существует дефицит медицинского персонала, и в сложившейся ситуации власти надеются решить проблему за счет привлечения работников с Украины и Беларуси.
Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на эфир программы "Сніданок з 1+1". Подчеркивается, что нехватка кадров спровоцирована, в частности, работой латвийских экспертов на заграничные компании.
"По данным местного общества врачей, в стране есть дефицит медсестер и медицинских бригад на скорых. Латвийские специалисты едут работать в Норвегию и Германию. Поэтому рассчитывают на гастарбайтеров, в частности, из Украины", — уточнили в студии.
Отмечается, что, по данным интернет-ресурса Ukrainian People Leaks, с начала марта 2018 года более миллиона украинцев выехали на заработки за границу.
Иллюстрация
pexels.com
Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о проблемах с доступной медпомощью на оккупированных территориях Украины.
Так, из-за проблем с медициной забили тревогу в Крыму, а в "ДНР" заявили, что так называемой республике не хватает 5 тысяч врачей.
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