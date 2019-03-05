Латвия решила спасти медицину с помощью Украины

В Латвии существует дефицит медицинского персонала, и в сложившейся ситуации власти надеются решить проблему за счет привлечения работников с Украины и Беларуси.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на эфир программы "Сніданок з 1+1". Подчеркивается, что нехватка кадров спровоцирована, в частности, работой латвийских экспертов на заграничные компании.

"По данным местного общества врачей, в стране есть дефицит медсестер и медицинских бригад на скорых. Латвийские специалисты едут работать в Норвегию и Германию. Поэтому рассчитывают на гастарбайтеров, в частности, из Украины", — уточнили в студии.

Отмечается, что, по данным интернет-ресурса Ukrainian People Leaks, с начала марта 2018 года более миллиона украинцев выехали на заработки за границу.

Иллюстрация pexels.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о проблемах с доступной медпомощью на оккупированных территориях Украины.

Так, из-за проблем с медициной забили тревогу в Крыму, а в "ДНР" заявили, что так называемой республике не хватает 5 тысяч врачей.

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