Квартиры, авто и дома: во Львове судью "засыпали" ценными подарками

Судья Львовского окружного административного суда Наталья Сподарик вместе с мужем-таможенником задекларировали дорогое имущество, купить которое они не в состоянии на свою зарплату.

К таким выводам пришли журналисты ProSud в своем расследовании. По их данным, супруги якобы получили в подарок автомобили и не одну сотню квадратных метров недвижимости во Львове.

В публикации указано, что всю жизнь судья работала только на государственных должностях с относительно небольшой зарплатой. Ее муж Петр Гиндзяк также является госслужащим - он работает на Львовской таможне.

В декларациях супругов за 2013-2017 годы отмечается, что живут они исключительно на зарплату. За пять лет судья получила от государства 958 тыс. гривен, ее муж - вдвое меньше - 518 тысяч.

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Однако сбережения семья имеет немалые - по состоянию на 2017 год в наличности супруги хранили в иностранной и украинской валюте более 1 млн гривен.

Из недвижимости судья задекларировала дом и квартиру во Львове на 418 и на 135 кв. м соответственно, а также два земельных участка на 1000 и 235 кв. м соответственно.

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Ее муж вместе с родителями и братом владеет квартирой на 52 квадрата в Львовской области.

blog.prosud.info

Также Сподарик пользуется автомобилями Mercedes Benz ML 350 2011 года выпуска и Audi Q7 2015 года, которые принадлежат ее родителям.

Mercedes Benz ML 350 blog.prosud.info

Audi Q7 blog.prosud.info

Как выяснили расследователи, указанное имущество супругам якобы подарили друзья и близкие. В частности, речь идет о квартире и особняке во Львове. При этом, квартиру семье подарил даже не родственник, а "близкий друг родителей мужа, который покинул Украину".

blog.prosud.info

"Большинство является подарком. Уже традиционно друзья и родственники судей - довольно щедрые дарители", - сказано в материале.

По данным издания, Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала судью Сподарик соответствующей должности. ВККС постановила,что она может и дальше вершить правосудие.

Как сообщал OBOZREVATEL, чиновница сельского совета в Харьковской области Светлана Мищенко задекларировала элитный автомобиль Porsche Panamera на своего мужа-пенсионера.

Как стало известно из декларации главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, он получал миллионную зарплату и снимал в аренду дом, средняя стоимость которого составляет около 23 миллионов гривен.