Квартира в Европе и миллионы: Зеленский впервые раскрыл свое состояние

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский подал электронную декларацию за 2017 год, в которой указал квартиры в Украине и Британии, элитные авто и миллионы сбережений.

Соответствующие данные появились в Едином государственном реестре деклараций. Согласно обнародованной информации, Зеленский владеет жилым домом в селе Иванковичи на Киевщине (353,3 кв. м), квартирой в столице (131,9 кв. м), двумя квартирами в Киеве совместно с Сергеем и Борисом Шефирами (453,1 кв. м), двумя парковочными местами (20,90 и 20,70 кв. м) и земельным участком (1 тыс. 200 кв. м).

Жена шоумена имеет в собственности квартиру в Ливадии на оккупированном полуострове (129,8 кв. м), парковочное место в Ливадии (16,1 кв. м), квартиру в Киеве (284 кв. м), нежилые помещения в столице (337,8 кв. м) – общая собственность с Ларисой и Еленой Шефирами. Также общей собственностью являются нежилые помещения в Киеве площадью 305,9 кв. м. Ими Елена Зеленская владеет совместно с Сергеем Шефиром.

Кроме вышеуказанного, Зеленские арендуют в Великобритании квартиру (91,9 кв. м) стоимостью 42,2 млн грн.

Шоумен также задекларировал дорогие швейцарские часы, ювелирный набор жены, 26 торговых марок, 3 полезные модели и 3 изобретения.

В декларации указано, что Зеленские являются конечными бенефициарами в 4 фирмах, в частности "Студии Квартал-95". На шоумена записаны еще три компании и он значится совладельцем свыше десятка обществ.

Ездят Зеленские на автомобилях Land Rover Range Rover стоимостью 4,7 млн грн и Mercedes-Benz S 500 4Matic стоимостью 1,8 млн грн.

Land Rover Range Rover Википедия

Mercedes-Benz S 500 4Matic INTERLINE München

Шоумен держит наличными $285 тыс., 220 тыс. грн и 50 тыс. евро. В банке Латвии он хранит $417 тыс., а Елена Зеленская – $8,4 тыс. В украинских банках лежит 1,18 млн грн, $16,8 тыс. и 132 евро кандидата в президенты.

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL:

Журналисты программы "Схемы" в своем расследовании сообщили о наличии у Зеленского активов, связанных с кинопроизводством на территории страны-агрессора.

Сам Зеленский в комментарии журналистам заявил, что информация о работе его компаний в России – это неправда. "Я с ними не работаю. Успехов вам", – сказал он.

Позже выяснилось, что Зеленский получает средства из России только в виде роялти (лицензионного вознаграждения за использование авторских прав).

24 января Зеленский заявил, что выходит из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD, которая владеет компанией "Грин Филмс", снимающей фильмы на территории России.

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