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Квартира в Европе и миллионы: Зеленский впервые раскрыл свое состояние

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Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский подал электронную декларацию за 2017 год, в которой указал квартиры в Украине и Британии, элитные авто и миллионы сбережений.

Соответствующие данные появились в Едином государственном реестре деклараций. Согласно обнародованной информации, Зеленский владеет жилым домом в селе Иванковичи на Киевщине (353,3 кв. м), квартирой в столице (131,9 кв. м), двумя квартирами в Киеве совместно с Сергеем и Борисом Шефирами (453,1 кв. м), двумя парковочными местами (20,90 и 20,70 кв. м) и земельным участком (1 тыс. 200 кв. м).

Квартира в Европе и миллионы: Зеленский впервые раскрыл свое состояние
Квартира в Европе и миллионы: Зеленский впервые раскрыл свое состояние
Квартира в Европе и миллионы: Зеленский впервые раскрыл свое состояние
Квартира в Европе и миллионы: Зеленский впервые раскрыл свое состояние
Квартира в Европе и миллионы: Зеленский впервые раскрыл свое состояние

Жена шоумена имеет в собственности квартиру в Ливадии на оккупированном полуострове (129,8 кв. м), парковочное место в Ливадии (16,1 кв. м), квартиру в Киеве (284 кв. м), нежилые помещения в столице (337,8 кв. м) – общая собственность с Ларисой и Еленой Шефирами. Также общей собственностью являются нежилые помещения в Киеве площадью 305,9 кв. м. Ими Елена Зеленская владеет совместно с Сергеем Шефиром.

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Кроме вышеуказанного, Зеленские арендуют в Великобритании квартиру (91,9 кв. м) стоимостью 42,2 млн грн.

Квартира в Европе и миллионы: Зеленский впервые раскрыл свое состояние

Шоумен также задекларировал дорогие швейцарские часы, ювелирный набор жены, 26 торговых марок, 3 полезные модели и 3 изобретения.

Квартира в Европе и миллионы: Зеленский впервые раскрыл свое состояние

В декларации указано, что Зеленские являются конечными бенефициарами в 4 фирмах, в частности "Студии Квартал-95". На шоумена записаны еще три компании и он значится совладельцем свыше десятка обществ.

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Ездят Зеленские на автомобилях Land Rover Range Rover стоимостью 4,7 млн грн и Mercedes-Benz S 500 4Matic стоимостью 1,8 млн грн.

Land Rover Range Rover

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Википедия

Mercedes-Benz S 500 4Matic

Mercedes-Benz S 500 4Matic

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Квартира в Европе и миллионы: Зеленский впервые раскрыл свое состояние

Шоумен держит наличными $285 тыс., 220 тыс. грн и 50 тыс. евро. В банке Латвии он хранит $417 тыс., а Елена Зеленская – $8,4 тыс. В украинских банках лежит 1,18 млн грн, $16,8 тыс. и 132 евро кандидата в президенты.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
декларацияУкраина
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Dell Alex
Dell Alex
Так, народ, начинайте, на "три-четыре": "Вор! Барыга! Олигарх! Сволочь! Буржуй!" ))) Давайте-давайте, а то что-то пока плохо слышно )))
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Не хило так Зеленский себе над нами "нашутил"!!!! А мы - то лохи, оказывается!
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