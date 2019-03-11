"Кусок аэропорта отпал": сеть высмеяла новое ЧП в Крыму

В оккупированном Крыму произошел оползень, который затронул часть аэропорта "Бельбек" под Севастополем.

"Произошло движение нескольких тысяч кубических метров грунта, нижнюю его часть выдавило в море. Возникла трещина протяженностью около 120 метров. Ширина "отъехавшего" блока – около 35 метров", – заявил ведущий научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН Юрий Горячкин, передают "Примечания".

Он отметил, что практически по краю оползневого обрыва установлено ограждение аэродрома "Бельбек".

По словам Горячкина, теперь ограждение аэропорта будет необходимо перенести не менее чем на 150-200 метров.

"Примечания"

"Примечания"

"Примечания"

Соответствующий инцидент высмеяли пользователи сети.

"Кусок аэропорта "Бельбек" у них отпал", – пишет блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Ну и слава богу! Что там, военных качественно привалило? Не откопают?" – иронизирует Игорь Рудченко.

"Н**рен воду сливать и канализационные коллекторы устанавливать на глинистых обрывах. Желаю сползти полностью", – резюмировал Министр Ку.

кусок аэропорта Бельбек у них отпал https://t.co/xjB2mDv0cU — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.

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