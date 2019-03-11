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/Новости экономики

"Кусок аэропорта отпал": сеть высмеяла новое ЧП в Крыму

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В оккупированном Крыму произошел оползень, который затронул часть аэропорта "Бельбек" под Севастополем.

"Произошло движение нескольких тысяч кубических метров грунта, нижнюю его часть выдавило в море. Возникла трещина протяженностью около 120 метров. Ширина "отъехавшего" блока – около 35 метров", – заявил ведущий научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН Юрий Горячкин, передают "Примечания".

Он отметил, что практически по краю оползневого обрыва установлено ограждение аэродрома "Бельбек".

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По словам Горячкина, теперь ограждение аэропорта будет необходимо перенести не менее чем на 150-200 метров.

"Кусок аэропорта отпал": сеть высмеяла новое ЧП в Крыму

"Примечания"

"Кусок аэропорта отпал": сеть высмеяла новое ЧП в Крыму

"Примечания"

"Кусок аэропорта отпал": сеть высмеяла новое ЧП в Крыму

"Примечания"

Соответствующий инцидент высмеяли пользователи сети.

"Кусок аэропорта "Бельбек" у них отпал", – пишет блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Ну и слава богу! Что там, военных качественно привалило? Не откопают?" – иронизирует Игорь Рудченко.

"Н**рен воду сливать и канализационные коллекторы устанавливать на глинистых обрывах. Желаю сползти полностью", – резюмировал Министр Ку.

"Кусок аэропорта отпал": сеть высмеяла новое ЧП в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
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