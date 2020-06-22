Доллар и евро синхронно упали: свежий курс валют в Украине на 22 июня

Справочный курс доллара в Украине на 22 июня установился на отметке 26,72 грн. Таким образом он снизился на 4 копейки за выходные.

Евро при этом также подешевел на 6 копеек и установился на отметке 29,99 грн.

Об этом сказано на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 22 июня

100 долларов США – 2672 грн (-4 коп.)

100 евро – 2999 грн (-6 коп.)

Курс евро НБУ Сайт Нацбанка

Курс доллара НБУ Сайт Нацбанка

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 26,55 грн/$

Продажа – 26,79 грн/$

Курс доллара в банках "Минфин"

Евро:

Покупка – 29,3 грн/€

Продажа – 30,04 грн/€

Курс евро в банках "Минфин"

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 26,71 грн/$

Продажа – 26,77 грн/$

Курс доллара в обменниках kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 29,91 грн/€

Продажа – 29,98 грн/€

Курс евро в обменниках kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 26,72 грн/$

Продажа – 26,79 грн/$

Курс доллара на черном рынке "Минфин"

Евро:

Покупка – 29,8 грн/€

Продажа – 29,91 грн/€

Курс евро на черном рынке "Минфин"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине доллар перешел к плавному подорожанию и уже к концу июня достигнет отметки в 27 грн/$. Новость о новом кредитном транше от МВФ уже не влияет на валютный рынок, а опасение по поводу возможной отставки руководства НБУ негативно отображается на настроениях инвесторов и продавцов валюты.