Курс евро в Украине пробил максимум за 3 года

В Украине за сутки не изменился официальный доллар, который замер на отметке в 28,37 грн. Евро же вырос в цене на 7 копеек – до 33,5 грн. Такой стоимости европейской валюты в Украине не было с 2018 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Некоторые эксперты спрогнозировали, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн.

Курс НБУ на 21 октября

1 доллар США – 28,37 грн (0 коп.);

1 евро – 33,5 грн (+7 коп.).

*Нацбанк ежедневно устанавливает справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу украинцы купить валюту не смогут.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,18 грн/$;

Продажа – 28,5 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,25 грн/€;

Продажа – 33,8 грн/€.

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,35 грн/$;

Продажа – 28,4 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,32 грн/€;

Продажа – 33,45 грн/€.

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,36 грн/$;

Продажа – 28,40 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,32 грн/€;

Продажа – 33,4 грн/€.

Что будет с курсом доллара в 2021 году

Пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

Владимир Мазуренко, спрогнозировал, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

Аналитик Егор Комов считает, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца октября стоимость доллара увеличится с 28,34 до 28,4 грн/$.