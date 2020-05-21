Доллар и евро впервые за месяц синхронно подорожали: какой курс установил НБУ

В обменниках и банках ситуация стабильная – ощутимых курсовых колебаний нет

Евро уже около недели уверенно растет в цене по отношению к гривне

НБУ установил официальный курс доллара на 21 мая на отметке 26,58 грн/$, что на 7 копеек выше, чем в предыдущий банковский день. Доллар уже около месяца не дорожал по отношению к гривне и сегодня это произошло впервые с 26 апреля. За последнее время гривня сильно укрепилась по отношению к доллару, но сегодня произошло первое падение в цене.

Евро при этом установлен на отметке 29,14 грн, что на 12 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Об этом сказано на сайте НБУ.

Курс валют НБУ на 21 мая

100 долларов США – 2658 грн (+7 коп.)

100 евро – 2914 грн (+12 коп.)

Курс доллара НБУ Скриншот

Курс евро НБУ Скриншот

Справка: НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 26,52 грн/$

Продажа – 26,47 грн/$

Курс доллара в банках Скриншот

Евро:

Покупка – 28,82 грн/€

Продажа – 29,1 грн/€

Курс евро в банках Скриншот

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 26,75 грн/$

Продажа – 26,84 грн/$

Курс доллара в обменниках Скриншот

Евро:

Покупка – 29,0 грн/€

Продажа – 29,05 грн/€

Курс евро в обменниках Скриншот

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 26,77 грн/$

Продажа – 26,85 грн/$

Курс доллара на черном рынке Скриншот

Евро:

Покупка – 29,03 грн/€

Продажа – 29,15 грн/€

Курс евро на черном рынке Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время курс доллара может опуститься до 26,5-26,6 грн/$ и достичь рекордно низкой за время карантина отметки.

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