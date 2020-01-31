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31 января • обновлено в 09:00
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Доллар подорожал и приблизился к новой отметке

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Национальный банк Украины в пятницу, 31 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,91 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 7 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 27,47 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 15 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс американской валюты в продаже в банках вырос на 7 копеек – до 25,03 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 10 копеек и составил 27,61 грн/€.

Национальный банк Украины в пятницу, 31 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,91 грн/$

Национальный банк Украины в пятницу, 31 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,91 грн/$

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар
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