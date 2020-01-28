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28 января • обновлено в 09:26
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Доллар подскочил, евро пробил новую отметку: опубликован курс в банках Украины

1.9т
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Национальный банк Украины во вторник, 28 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,59 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 26 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 27,12 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 28 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках вырос на 15 копеек – до 24,63 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 13 копеек и составил 27,23 грн/€.

Национальный банк Украины во вторник, 28 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,59 грн/$

Национальный банк Украины во вторник, 28 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,59 грн/$

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Девальвации не будет. Твёрдо и чётко.
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