Доллар в обменниках упал: на сколько подешевела валюта за выходные

В Украине курс доллара в понедельник, 25 ноября, упал на 3 копейки.
В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,27 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.
В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 5 копеек и составил 26,90 грн/€.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,16 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 3 копейки.
Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,72 грн/€.
Таким образом, за выходные европейская валюта подешевела на 11 копеек.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
В Украине курс доллара в понедельник, 25 ноября, упал на 3 копейки
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.
25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.
Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.
В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.
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