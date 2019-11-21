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21 ноября • обновлено в 09:02
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Доллар подешевел, евро преодолел новую отметку: сколько стоит валюта в Украине

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В Украине курс доллара в четверг, 21 ноября, упал на 6 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,34 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 3 копейки и составил 26,98 грн/€.

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,18 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 2 копейки.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,74 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 7 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара в четверг, 21 ноября, упал на 6 копеек

В Украине курс доллара в четверг, 21 ноября, упал на 6 копеек

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар евро
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