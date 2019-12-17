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17 декабря • обновлено в 09:45
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Доллар в банках ускорил падение: сколько стоит валюта в Украине

2.2т
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В Украине курс доллара во вторник, 17 декабря, опустился на 5 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 23,55 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 6 копеек и составил 26,30 грн/€.

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Национальный банк Украины оставил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,49 грн/$.

Доллар в банках ускорил падение: сколько стоит валюта в Украине

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,18 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 7 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар евро гривня
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