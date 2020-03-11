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11 марта • обновлено в 09:33
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Доллар пробил новую отметку: опубликован курс в Украине

4.2т
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Национальный банк Украины в среду, 11 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 25,31 грн/$.

За день американская валюта подорожала на 39 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 28,79 грн/€.

Таким образом, европейская валюта подорожала на 56 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс в банках

Средний курс американской валюты в продаже в банках утром поднялся на 8 копеек – до 25,76 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 13 копеек и составил 29,27 грн/€.

Национальный банк Украины в среду, 11 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 25,31 грн/$

Национальный банк Украины в среду, 11 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 25,31 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

  • В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

  • Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар
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Ка Дима
Ка Дима
"Иди рубли на доллары менять" И побежали в обменник стоять Очередь злую и длинную, Держа в руке последнюю гривну..
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Тильки виграли.
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
что такое? а как там у маскалей?
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