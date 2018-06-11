Курс биткоина обрушился: названа причина

Курс биткоина за выходные обвалился более чем на 10% – до 6,7 тыс. долларов.

Это максимальное падение стоимости популярной криптовалюты за последние пять месяцев, сообщает "Прайм".

Одной из причин обвала курса биткоина, по словам экспертов, стал взлом южнокорейской биржи Coinrail.

Новости Бил Гейтс обвалил стоимость биткоина

После кибератаки потери биржи составили порядка 40 млн долларов. Администрация биржи перевела около 70% своих криптовалютных активов на носитель, не имеющий выхода в интернет.

CoinDesk

Напомним, ранее в киберполиции заявили, что Украина должна официально запретить оборот криптовалют, если в ближайшее время государство не сможет урегулировать их статус.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин готовится признать майнинг криптовалют отдельным видом экономической деятельности.