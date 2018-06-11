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Курс биткоина обрушился: названа причина

1.9тЧитать новость на украинском

Курс биткоина за выходные обвалился более чем на 10% – до 6,7 тыс. долларов.

Это максимальное падение стоимости популярной криптовалюты за последние пять месяцев, сообщает "Прайм".

Одной из причин обвала курса биткоина, по словам экспертов, стал взлом южнокорейской биржи Coinrail.

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После кибератаки потери биржи составили порядка 40 млн долларов. Администрация биржи перевела около 70% своих криптовалютных активов на носитель, не имеющий выхода в интернет.

CoinDesk

Напомним, ранее в киберполиции заявили, что Украина должна официально запретить оборот криптовалют, если в ближайшее время государство не сможет урегулировать их статус.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин готовится признать майнинг криптовалют отдельным видом экономической деятельности.

Объект
Bitcoin
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