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8 мая • обновлено в 13:49
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Кулеба сказал, как обстоят дела с санкциями против России

2.5т
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Украина с опаской ожидает, что в Евросоюзе изменится позиция относительно санкций против России, но пока что этого не произошло.

Об этом заявил в интервью Lb.ua министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он пояснил, что вероятность снятия санкций с Москвы существует с первого дня их введения.

"Такая возможность существует. Есть условные зоны: зеленая, желтая и красная. Это процесс сейчас находится посредине желтой зоны. Однако у нас есть такая традиция: дважды в год, в январе и в июле, мы ждем, когда появится одна страна, которая все развалит. Но пока никто ничего не уничтожил", – пояснил министр.

Санкции против России

Санкции против России

Кулеба заявил, что принципиальной позицией Украины остается сохранений антироссийских санкций и МИД работает над этим.

"До тех пор, пока Российская Федерация полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. И когда россияне запустили информационную волну и говорили о необходимости снятия санкций на время коронавируса, мы жестко и решительно стали этому противодействовать", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший канцлер Германии Герхард Шредер высказался за снятие санкций с России под предлогом помощи ей в борьбе с эпидемией коронавируса и уменьшения потерь экономики от карантина.

Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовать от ряда других стран снять санкции, мешающие борьбе с распространением коронавируса.

В свою очередь Гутерреш призвал лидеров "Большой двадцатки" к снятию санкций, которые мешают доставке продовольствия и медицинской помощи в различные страны, в том числе и Россию.

Ранее Кулеба предупредил главу МИД Дании о манипуляции Россией пандемией COVID-19 ради снятия санкций.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Санкции против России
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Теги
Европейский Союз санкции
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Кулеба, а каковы обязательства России по Минским соглашениям?
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Roma Roma
Roma Roma
Кристина Cтефанова, обязательство тут одно! Пойти нах.... й с Украины! Всё просто
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Шановни! Экономика УССР составляла 30% от экономики РСФСР. Сейчас ВВП незалежной Украины в 14 раз меньше ВВП России. Жду ваших комментариев.
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