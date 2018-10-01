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МирСпорт

‘’Кукарекать - не мешки ворочать’’: сеть потешил ‘’гневный’’ ответ Москвы на санкции

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В сети высмеяли угрозы России о том, что страна может перестать поставлять газ в Евросоюз в случае дальнейшего усиления санкций.

На ситуацию обратил внимание блогер Злой Одессит в Twitter. Он также показал взаимосвязь меж экспортом российского газа и пополнением бюджета страны, отметив, что угрозы РФ являются необоснованными.

"В РФ занялись любимым делом - угрожать что отключат газ ЕС если продолжится введение санкций. В 2017 на экспорте газа РФ заработала $38,1 млрд. Интересно, долго протянет она без этих доходов в условиях санкций? Как говорится, кукарекать не мешки ворочать", - сказано в сообщении.

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В комментариях пользователи обратили внимание на тот факт, что такие действия России помогли бы Европе "разуть глаза" и увидеть реалии этого сотрудничества.

"Так пусть Европа думает с кем собирается строить газопровод", "Газпром" - мечты сбываются!", "Там все ещё забавнее. Есть договора. В них штрафы и неустойки за нарушения. И кто выиграет при таком раскладе суд, очевидно. А у "Газпрома" и так все плохо. Да и в ЕС зависимость от этой трубы ниже стала. Шантаж от слабого никого не впечатляет", - написали пользователи.

‘’Кукарекать - не мешки ворочать’’: сеть потешил ‘’гневный’’ ответ Москвы на санкции
‘’Кукарекать - не мешки ворочать’’: сеть потешил ‘’гневный’’ ответ Москвы на санкции
‘’Кукарекать - не мешки ворочать’’: сеть потешил ‘’гневный’’ ответ Москвы на санкции

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз 13 сентября продлил на полгода индивидуальные санкции против России.

Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.

Тема
Рынок газа
Место
Россия
Объекты
Россиясоцсети
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