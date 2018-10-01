‘’Кукарекать - не мешки ворочать’’: сеть потешил ‘’гневный’’ ответ Москвы на санкции

В сети высмеяли угрозы России о том, что страна может перестать поставлять газ в Евросоюз в случае дальнейшего усиления санкций.

На ситуацию обратил внимание блогер Злой Одессит в Twitter. Он также показал взаимосвязь меж экспортом российского газа и пополнением бюджета страны, отметив, что угрозы РФ являются необоснованными.

"В РФ занялись любимым делом - угрожать что отключат газ ЕС если продолжится введение санкций. В 2017 на экспорте газа РФ заработала $38,1 млрд. Интересно, долго протянет она без этих доходов в условиях санкций? Как говорится, кукарекать не мешки ворочать", - сказано в сообщении.

В РФ занялись любимым делом - угрожать что отключат газ ЕС если продолжится введение санкций

В 2017 на экспорте газа РФ заработал $38,1 млрд

Интересно, долго протянет она без этих доходов в условиях санкций?

Как говорится, кукарекать не мешки ворочать🤣https://t.co/Y3myFzmHq1 pic.twitter.com/MD3SSBVhr0 — Злой Одессит (@zloy_odessit) 1 октября 2018 г.

В комментариях пользователи обратили внимание на тот факт, что такие действия России помогли бы Европе "разуть глаза" и увидеть реалии этого сотрудничества.

"Так пусть Европа думает с кем собирается строить газопровод", "Газпром" - мечты сбываются!", "Там все ещё забавнее. Есть договора. В них штрафы и неустойки за нарушения. И кто выиграет при таком раскладе суд, очевидно. А у "Газпрома" и так все плохо. Да и в ЕС зависимость от этой трубы ниже стала. Шантаж от слабого никого не впечатляет", - написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз 13 сентября продлил на полгода индивидуальные санкции против России.