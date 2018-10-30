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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономикиВсе статьи автора

Куда вложить деньги в Украине, когда вам 20 и 40 лет: важные советы

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Инвестировать "лишние" можно не только в покупку недвижимости или золота, но и венчурные фонды, госдолг и акции иностранных компаний. О том, стоит ли покупать криптовалюты и куда лучше всего вкладывать деньги украинцам в 20 и 40 лет – читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда вам 20 лет

Образование. Лучшие дивиденды "платят инвестиции в знания", сказал один из лидеров войны за независимость США Бенджамин Франклин, который, к слову, сам обучался на дому. Большинство опрошенных аналитиков советует: в первую очередь вкладывать деньги в себя. Причем иногда достаточно выучить английский язык, пройти несколько онлайн-курсов и напроситься в компанию, где можно будет получить реальные знания.

Научить заниматься бизнесом, уверен аналитик Егор Комов, практически невозможно. Поэтому если у вас есть расположенность к точным наукам, лучше получить качественное техническое образование, а уже потом думать о том, где зарабатывать. И, согласно рейтингу Всемирного экономического форума, украинские вузы выпускают одних из лучших математиков, физиков, программистов.

Куда вложить деньги в Украине, когда вам 20 и 40 лет: важные советы

pixabay.com

Новые рынки, акции и венчурные фонды. Все вышеперечисленное относится к рискованным инвестициям. Купить акции какой-либо компании несложно, но вот заработать на этом – настоящий вызов. Старший аналитик Concorde Capital Александр Паращий поясняет: тысячи компаний по всему миру размещают свои акции, но вот сходу разобраться, какой бизнес будет расти, а какой – падать, практически невозможно.

Украинец по закону может потратить на такую инвестицию до $50 тыс. К примеру, если 4 года назад вы бы вложили $50 тыс. в акции Apple и продали их сегодня, выручить можно было бы уже $132,6 тыс. А если бы в январе 2015-го инвестировали $50 тыс. в акции компании Toyota, сегодня смогли бы вернуть только $42 тыс.

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Покупать акции стоит только в двух вариантах: первый – обратиться в инвестиционную компанию, которая проведет для вас расчеты. Второй – вы досконально изучили ситуацию на рынке, в который собираетесь вкладывать деньги.

"Если бы в 1994-м, зная будущее, потратить $20 тыс. на акции Microsoft, сегодня можно было бы с этими акциями быть долларовым миллионером. Почему в акции лучше вкладывать молодым? Потому что если потеряешь, то не последнее. Еще сможешь заработать", - рассказывает Егор Комов.

К такого же рода инвестиций относятся и венчурные фонды. Они вкладывают деньги в стартапы. Принцип – дать деньги на идею, которую потом можно будет выгодно продать. Профессиональная инвестиционная компания может зарабатывать с каждого доллара три. Правда, часть проектов "прогорит" и всегда есть риск потерять свои деньги.

Куда вложить деньги в Украине, когда вам 20 и 40 лет: важные советы

pixabay.com

Когда вам 40 лет

Пенсионный фонд. Да, в 40 лет самое время думать о пенсии. Чтобы безбедно жить 15 лет, откладывать нужно около 30. Поэтому, даже если вы планируете работать до 65 лет и прожить до 80-ти, в сорок уже самое время начинать активно откладывать. Частные пенсионные фонды обещают приумножить ваши сбережения и по закону обязуются выплатить все до копейки. Правда, здесь также есть свои риски. Даже в странах с развитым рынком, где уже много лет работают подобные фонды, периодически случаются казусы и пенсионные накопления воруют, людей заманивают в финансовые пирамиды. Такие же риски грозят и украинцам.

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Государственный долг. "Лучше всего инвестировать в долги государства", - рассказывает Александр Паращий. Ценные бумаги, которые выпускает Украина, на внешних рынках приносят до 9% годовых в долларах, а на внутреннем – до 19,5% в гривне. То есть если сейчас одолжить государству 1 млн грн, через год можно будет вернуть уже 1 млн 195 тыс.

Инвестировать в госдолг можно от 100 тыс. грн, а средняя ставка – около 15% годовых, отмечает аналитик "Альпари" Максим Пархоменко. "Наиболее оптимальный вариант для инвестиций рядовому украинцу это покупка облигаций. Данная инвестиция является наиболее привлекательной, поскольку не несет в себе никаких рисков", - уверен аналитик.

Куда вложить деньги в Украине, когда вам 20 и 40 лет: важные советы

pixabay.com

Депозит в банке. Еще один консервативный инструмент для инвестиций – банковский вклад. Здесь нужно помнить два правила. Первое – если банк закроется вам вернут сумму до 200 тыс. грн. Второе – ставка по депозиту должна покрывать реальную инфляцию. К примеру, один из украинских банков предлагает разместить вклад на год под 13% годовых. Инфляция за прошедший год составит около 10,1% (последние оценки НБУ). То есть заработать удастся всего 2,9% от вклада. Но и здесь стоит учитывать, что цены растут неравномерно. К примеру, импортные макароны могут подорожать на 15%, а украинский мучные изделия – на 5%. В среднем рост будет находиться на уровне 10%, правда для того, кто покупает импорт, подорожание будет куда существеннее.

"Депозит в банке - скорее способ сохранить, а не приумножить. Во многих европейских странах уже есть ставки на уровне, близком к нулевой. Это очень консервативный инструмент", - отмечает Владимир Мазуренко.

Стоит ли покупать криптовалюты

"Мы еще на этапе, когда был значительный рост, не советовали покупать криптовалюты", - рассказывает Александр Паращий. Этот рынок развивается непредсказуемо. Количество "электронных валют" растет, но их будущее остается под вопросом. Технология блокчейн, которую используют в криптовалютах, получила свое продолжение и может повлиять на мировой финансовый рынок, а вот успех самих "монет" под большим вопросом.

"Криптовалюты являются рисковой инвестицией, также они в себе не несут пассива. Единственное, на что вы можете надеяться - это на возможный их рост, покупая их. Соответственно, выбирая данный актив, вы должны понимать, что покупаете билет в один конец. И не факт, что его стоимость в будущем вырастет", - считает Пархоменко.

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Мнение о том, что будет с курсом доллара, в экспертной среде расходится. К примеру, в отчете Совета финансовой стабильности Украины говорится, что курс биткоина рос по модели "пузыря", который начал "сдуваться" с декабря 2017 года. В то же время финансовый консультант Алексей Половинкин предполагает, что это не модель "пузыря", а волнообразное движение. Более того, эксперт считает, что следующая волна будет более значительной. В конце прошло года курс биткоина перешел отметку $20 тыс., а затем обвалился до более $4 тыс. за монету. Следующая волна, прогнозирует Половинкин, якобы поднимет стоимость "монеты" до $40 тыс.

Читайте все новости по теме "Криптовалюты" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Объекты
Инвестициикриптовалютабанк
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Выгодней всего скупка облигаций Российский федерации .самые обеспецюченые и стабильные финансовые бумаги.
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