На эти деньги невозможно жить, – предприниматель раскрыл реалии бизнеса в 'ДНР'

Украинские предприниматели, чей бизнес сохранился в "ДНР", оказались даже в худшем положении, чем те, которые потеряли все и выехали с оккупированных территорий.

Об этом рассказал донецкий бизнесмен Сергей Ханович в интервью блогеру Денису Казанскому (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

До войны Ханович был владельцем "Байкерс Бара", клуба Chicago City и комплекса "Ливерпуль", а сейчас в "отжатом" у него доме живет "глава ДНР" Денис Пушилин.

"Потеряли все. Потеряли не только те, кто уехал, но и те, кто остались. А те, кто не потерял, оказались в еще худшей ситуации. У меня там есть товарищ, который говорит: "Тебе повезло – у тебя все забрали и ты уехал. А у меня ничего не забрали, и я остался в Донецке. И это мне ничего не дает, ну, просто копейки. Но я не могу на эти деньги жить. Если бы у меня все забрали, я бы открыл на сбережения заведение в Киеве. А так я про*рал все в Донецке", – сказал Ханович.

По его словам, "налоговая ДНР" каждый месяц выставляет бизнесу планы. "И попробуй ты его не выполни. И с каждым месяцем он больше и больше. А живет в Донецке, фактически, только Бульвар Пушкина (зона отдыха в центре города, – Ред.). А дальше все – там жизни нет", – сказал бизнесмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" отобрали здание, которое принадлежало Донецкой академии парикмахерского искусства – филиалу Киевского института культуры.

На территории ОРДЛО наступила экологическая катастрофа: из-за того, что боевики уничтожили систему откачки воды из шахт, в регионе начали стремительно мелеть реки и водохранилища.

Донецк, находящийся под контролем боевиков "ДНР", приходит во все больший упадок. Там разворовывают недострои и даже забирают с улиц тротуарную плитку.

"Полевой командир ДНР" Александр Ходаковский похвастал, что "отжал" несколько грузовиков, асфальтоукладчиков и экскаваторов, которые террористы обнаружили на одном из пустырей в центре Донецка.