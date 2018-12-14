Кто через несколько недель получит прибавку в 450 грн: как разбогатеют украинцы

В Украине меньше 4 тыс. грн зарабатывает каждый пятый украинец, соответственно, после того, как минималка с января 2019-го увеличится с 3723 до 4173 грн, каждый пятый официально работающий получит прибавку от 173 до 450 грн (зависимо от уровня заработной платы).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Однако в показателях средней зарплаты этого всего лишь замедлит падение по сравнению с прошедшим месяцем. Из-за годовых выплат, новогодних премий ежегодно средняя зарплата в январе (только за один месяц) увеличивается на 15-18%.

До июня средние зарплаты будут расти равномерно на 1-2% в месяц. Таким образом, вернуться к показателю в 10 тыс. грн средней зарплаты по стране удастся только в мае 2019 года. После этого возможен очередной скачок сразу на 4-5%. По оценкам OBOZREVATEL, до декабря украинцы в среднем будут зарабатывать около 10,7 тыс. грн, в декабре зарплата может сразу подскочить до 12 тыс. грн, но при этом снова обвалиться в январе 2020-го. Глубина такого отката будет зависеть от того, насколько в Украине увеличат минимальную заработную плату к тому моменту.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в сентябре 2018 года средняя заработная плата выросла до 9042 гривен. Самые высокие зарплаты в таких сферах: финансовая и страховая деятельность — 15 956 грн; информация и телекоммуникации — 14 307 грн; государственное управление и оборона; страхование — 12 993 грн.