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/Новости экономики

Крым решили "добить" санкциями: появилась реакция оккупантов

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В аннексированном Россией Крыму считают, что возможное продление на год западных санкций не отразится на полуострове.

Об этом заявил "вице-премьер" крымского правительства Дмитрий Полонский, передает "РИА Новости". По его словам, на Западе не понимают, что принимаемые ими решения никак не отражаются на развитии Крыма.

"Мы в таком режиме начали жить изначально, поэтому независимы на сегодня абсолютно ни в чем от наших западных, с позволения сказать, коллег. Именно поэтому можем себя абсолютно спокойно чувствовать в составе Российской Федерации и не быть ущербным регионом", - сказал Полонский.

По его словам, в Крыму есть все необходимое для развития региона. "Санкции не были страшны изначально. С каждым годом Крым становится все более самодостаточным субъектом, поэтому не нуждается ни в услугах компаний, которые вводят санкции, ни в политических или экономических решениях их стран. Мы абсолютно самодостаточны", - подчеркнул он.

По его мнению, санкции будут продолжаться до тех пор, пока западные партнеры не убедятся в бесцельности, безрезультативности и абсурдности таких решений.

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Позже так называемый депутат Госдумы РФ от оккупированного Крыма Михаил Шеремет заявил, что Россия открыта для проведения переговоров с западными странами по отмене санкционного режима.

Крым

Крым

censoru.net

"Все вопросы необходимо решать за круглым столом и переговорами. Россия готова к конструктивному диалогу, потому что выступает за добрососедские и взаимовыгодные отношения, направленные на созидание. Санкции введены и продлеваются в угоду отдельных западных партнеров, которые заставляют европейское сообщество дружить против России. Пора уже нашим так называемым партнерам прекратить вслепую следовать указке из-за океана", - сказал он.

По его словам, по истечению пяти лет всем становится понятно, что санкционная политика против России, во-первых, необоснованная, а во-вторых, так и не принесла желательного результата.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Евросоюз намерен продлить на год санкции в отношении Крыма, срок действия которых истекает 23 июня 2019 года.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымсанкции
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ОНИКІЙ Панас
ОНИКІЙ Панас
Санкції будуть до тих пір, поки існують логіка і закони фізики
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Еще бы животные перестали со своими кастрюлями с борщами приезжать
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Сидоров Андрей, -- Дурень ватноголовый ,накой х... нам ехать к придуркам .За ту деньгу что я оставлял в грязном Крыму ,теперь спокойно в чистую Турцию или красивейший Египет
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Да это так...тьфу на вас ..украинцы
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