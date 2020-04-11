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11 апреля • обновлено в 11:35
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Кремль впервые отреагировал на новую сделку ОПЕК по нефти

4.1т
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Российский президент Владимир Путин положительно оценил документ ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран, принимавших участие", — сообщил он.

Песков отметил, что всего в обсуждении принимали участие 23 страны, а документ стал результатом компромисса 22 государств, которые смогли согласовать сокращения уровней добычи нефти.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15% для стабилизации цен в условиях пандемии коронавируса.

Отметим, что участникам переговоров ОПЕК+ в четверг, 9 апреля, не удалось достигнуть финального соглашения именно из-за позиции Мексики.

Саудовская Аравия, которая добилась уступок от России по ограничению добычи нефти, решила надавить еще.

10 апреля Мексика пошла навстречу другим странам по ОПЕК и решила сократить объемы добычи нефти.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Мировые цены на нефть
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Организация экспортеров нефти (ОПЕК) нефть Новости России
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ефимов владимир
ефимов владимир
Все идет по плану Путина.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Я вижу, как уркаине всё это не по нутру)))) Какая жалость, а мнение этой желто-синей "мегадержавы-моськи" забыть спросили...
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