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11 марта • обновлено в 15:37
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Банк Англии решился на рекордное снижение базовой ставки из-за коронавируса

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Банк Англии в среду, 11 марта, снизил базовую процентную ставку в три раза с 0,75% до 0,25% годовых, а также обнародовал пакет дополнительных мер для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении британского регулятора, передает FinClub.

"Снижение базовой ставки поможет поддержать оптимизм бизнеса и потребителей в сложное время, а также сократить стоимость и увеличить доступность денежных средств. Мы используем свое влияние, чтобы поддерживать инфляцию на низком и стабильном уровне", – говорится в сообщении.

Британский регулятор понизил базовую ставку

Британский регулятор понизил базовую ставку

nashibanki.com.ua

В Банке Англии отмечают, что масштаб негативных последствий коронавируса COVID-19 для экономики страны пока неясен. При этом понимают, что деловая активность в Великобритании существенно ослабнет в ближайшие месяцы. Поэтому Комитет по денежно-кредитной политике поддержал и меры для борьбы с вирусом.

Решение о снижении ставки было единогласно принято всеми девятью членами Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC). MPC также единогласно поддержал запуск новой программы финансирования банков с целью обеспечения кредитами малого и среднего бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, экономический шок от эпидемии коронавируса в Европе будет сопоставим с кризисом 2008 года, если страны ЕС срочно не начнут противодействовать болезни и ее последствиям. Об этом ходе телефонной конференции с лидерами Евросоюза заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард.

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Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Тег
учетная ставка
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сибирский ватник
сибирский ватник
Вот она глобализация.Кто то чихнул и половина стран обнищало.А вот папуасам в какой ни будь Нумба-юмба по...ю на курс долларя и цену нефти
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