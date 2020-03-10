Из-за коронавируса: МАУ и Wizz Air отменяют десятки рейсов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила рейсы в 16 стран мира и часть рейсов по Украине из-за вспышки коронавируса. По этой же причине лоукостер Wizz Air приостановил все вылеты в Италию и Израиль.
Как сообщает пресс-служба МАУ, в связи с рекомендациями правительств ряда стран по предотвращению массовых мероприятий, авиакомпания отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины. О дальнейших решениях в контексте введения карантина в Италии в МАУ обещают сообщить дополнительно.
pexels.com
"Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее. МАУ рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или позвонить по телефону контактного центра авиакомпании", - рассказали в пресс-службе авиакомпании.
Также венгерская лоукост авиакомпания Wizz Air приостановила все полеты в Италию и Израиль из-за распространения коронавируса, сообщает Reuters.
Сообщается, что все рейсы из и в Италию будут отменены с 10 марта по 3 апреля. Полеты в Израиль и из страны будут приостановлены с 12 по 23 марта.
Как писал OBOZREVATEL ранее:
В Египте выявили 12 зараженных COVID-19 на круизном теплоходе "Нила", который направлялся в город Луксор из Асуана.
В Москве из-за коронавируса ввели режим ЧС. В РФ за сутки зарегистрировали шесть новых заболевших коронавирусом.
В нидерландском Роттердаме зафиксировали первую смерть от китайского коронавируса. А в Словакии подтвердили первый случай заражения.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.