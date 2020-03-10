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10 марта • обновлено в 17:18
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Из-за коронавируса: МАУ и Wizz Air отменяют десятки рейсов

1.3т
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Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила рейсы в 16 стран мира и часть рейсов по Украине из-за вспышки коронавируса. По этой же причине лоукостер Wizz Air приостановил все вылеты в Италию и Израиль.

Как сообщает пресс-служба МАУ, в связи с рекомендациями правительств ряда стран по предотвращению массовых мероприятий, авиакомпания отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины. О дальнейших решениях в контексте введения карантина в Италии в МАУ обещают сообщить дополнительно.

Из-за коронавируса: МАУ и Wizz Air отменяют десятки рейсов

pexels.com

"Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее. МАУ рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или позвонить по телефону контактного центра авиакомпании", - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Также венгерская лоукост авиакомпания Wizz Air приостановила все полеты в Италию и Израиль из-за распространения коронавируса, сообщает Reuters.

Сообщается, что все рейсы из и в Италию будут отменены с 10 марта по 3 апреля. Полеты в Израиль и из страны будут приостановлены с 12 по 23 марта.

Как писал OBOZREVATEL ранее:

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Тема
Коронавирус
Теги
авиабилеты МАУ Wizz Air
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