Из-за коронавируса: МАУ и Wizz Air отменяют десятки рейсов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила рейсы в 16 стран мира и часть рейсов по Украине из-за вспышки коронавируса. По этой же причине лоукостер Wizz Air приостановил все вылеты в Италию и Израиль.

Как сообщает пресс-служба МАУ, в связи с рекомендациями правительств ряда стран по предотвращению массовых мероприятий, авиакомпания отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины. О дальнейших решениях в контексте введения карантина в Италии в МАУ обещают сообщить дополнительно.

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"Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее. МАУ рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или позвонить по телефону контактного центра авиакомпании", - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Также венгерская лоукост авиакомпания Wizz Air приостановила все полеты в Италию и Израиль из-за распространения коронавируса, сообщает Reuters.

Сообщается, что все рейсы из и в Италию будут отменены с 10 марта по 3 апреля. Полеты в Израиль и из страны будут приостановлены с 12 по 23 марта.

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