Коронавирус прошелся по миллиардерам из списка Forbes: сколько потеряли богачи

Вспышка коронавируса отразилась на состоянии богатейших людей мира, которые в сумме потеряли около $700 млрд.

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Список миллиардеров опубликовал американский бизнес-журнал Forbes.

Совокупное состояние первых двадцати участников рейтинга в 2020-м составило $1,14 трлн. При этом коронавирус прошелся и по списку Forbes, в результате миллиардеров в мире за год стало на 267 меньше, при этом у половины из оставшихся 2095 состояние сократилось. Все вместе они потеряли $700 млрд

Миллиардеры обеднели из-за коронавируса kommersant.ru

При этом отметим, что лидирующую позицию в списке занял основатель и генеральный директор интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в $113 млрд. На втором месте оказался сооснователь Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд. Далее следует владелец модного дома LVMH Бернар Арно и его семья, их состояние равняется $76 млрд. На четвертом месте — глава инвестиционного дома Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, журнал оценил его состояние в $67,5 млрд. Замыкает пятерку лидеров основатель компании Oracle Ларри Эллисон с состоянием в $59 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп приблизительно за месяц эпидемии коронавируса потерял треть своего состояния, хотя сам он утверждает, что его "бизнес пострадал не сильно".

Тем временем, в США и Европе резко вырос спрос на приватные самолеты и яхты на фоне распространения коронавируса COVID-2019. В частности, компании начали организовывать путешествия для состоятельных клиентов, которые не хотят делить пассажирский салон с другими людьми.

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