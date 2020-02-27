Контрабанда леса: фирму сына Луценко уличили в крупной схеме

На Житомирщине должностных лиц таможни подозревают в сговоре с сотрудниками Гослесагентства и рядом частных фирм для налаживания схемы по хищению леса в области и его экспорта.

Как сообщают "Наші гроші", расследованием занимается Государственное бюро расследований. В деле фигурирует 11 частных предприятий, которые скупали лесоматериалы и древесный уголь у ФЛП.

Отмечается, что материалы получали путем незаконных рубок или их продавали лесхозы под видом сырья, чтобы избежать аукционов для кругляка.

Далее фирмы вносили в документы сфальсифицированные данные о происхождении леса и пиломатериалов и отправляли эти документы в Житомирское облуправление лесоохотничьего хозяйства для получения сертификатов, которые являются основным документом для экспорта.

Лес-кругляк УНН

Следствие считает, что эти сертификаты чиновники выдавали на основании поддельных документов и за деньги. Кроме того, из корыстных побуждений должностные лица Житомирской таможни ГФС не проводили должного контроля при таможенном оформлении товаров.

ГБР установила, что к упомянутой схеме могут быть причастны ООО "Тимбертрейд", ООО "Гринвол", ООО "СИД Форест", ООО "Евросантехсервис", ООО "БДК Сервис", ООО "Эль Мелина", ООО "Адманс", ООО "Евро пак трейд", ООО "Вуд экспорт юа", ООО "Вордтрейдюа" и ООО "Нор тун".

Основателем фирмы "Нор тун" является другая компания "Грин Вэй", принадлежащая сыну экс-генпрокурора Юрия Луценко Александру. Его партнером по этой фирме является Виталий Морозюк, который был директором ООО "Бел Фам", принадлежащей опять же Луценко-младшему.

По данным издания, в 2018 году "Нор тун" экспортировала пиломатериалов почти на $18,5 млн. Чаще всего покупателями были Южная Корея и Малайзия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 февраля Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2379 о проведении в Украине национальной инвентаризации лесов.

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