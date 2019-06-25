Конкурс завершен: стало известно, кто возглавит таможню в Украине

Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов станет главой новой Государственной таможенной службы.

Об этом он сам сообщил во вторник, 25 июня, в Facebook. Нефьодов получил одобрительные отзывы комиссии высшего корпуса государственной службы на финальном этапе конкурса.

Как уточнили в пресс-службе Министерства финансов Украины, он успешно прошел последнее собеседование.

Максим Нефьодов bloginside.in.ua

В целом, тройка финалистов представила членам комиссии свою программу развития таможенной службы в виде презентации, а затем каждый из претендентов отвечал на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов и членов комиссии.

Рассказывая о своих приоритетах на должности в ходе собеседования, Нефьодов отметил, что намерен сменить руководство тех таможен, "где есть особенные проблемы".

“Я буду работать над тем, чтобы на территории таможен не стояли все правоохранительные органы, каждый из которых является слабым звеном", – пояснил он.

Facebook Максима Нефьодова

Нефьодов также указал на необходимость сотрудничества с таможнями других стран, открытия таможенных реестров.

"Как я построил для себя работу в Министерстве экономразвития? Конечно, встречаться я с каждым представителем бизнеса не могу, да и не хочу… Почему я отвечаю на мессенджи в Facebook? Не из тщеславия, а чтобы знали подчиненные, что каждый может мне написать, что если случится какая-то неприятность, до меня информация эта дойдет… Но должен быть канал обратной связи", – сказал Нефьодов.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

6 марта Кабинет министров принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы. Таким образом, ГФС разделили на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

8 апреля в Украине стартовал конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

16 апреля в СМИ слили информацию, что Нефьодов возглавит Государтсвенную таможенную службу.

17 апреля Окружной административный суд Киева заблокировал конкурс на должность председателя государственной таможенной службы, который ранее объявил Кабинет министров. 24 апреля конкурс возобновили.

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