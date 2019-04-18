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/Новости экономики

Конкурс на главу украинской таможни внезапно заблокировали: что решил суд

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Окружной административный суд Киева заблокировал конкурс на должность председателя государственной таможенной службы, который ранее объявил Кабинет министров.

Как сообщается на сайте "Судова влада", таким образом суд рассмотрел иск народного депутата от БПП Андрея Антонищака о приостановлении действия распоряжения правительства об объявлении конкурса. В среду, 17 апреля, он удовлетворил заявление нардепа.

Кроме этого, суд запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы проводить конкурс на основании распоряжения Кабинета министров Украины.

"Суд, принимая решение об удовлетворении заявления об обеспечении иска, исходил из того, что непринятие таких мер, очевидно, может привести к тому, что защита прав, свобод и интересов заявителя, в защиту которых подается административный иск, станет невозможным, или для их восстановления необходимо будет приложить значительные усилия и расходы", — сообщается на сайте.

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Суд

Суд

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Также суд учел то, что заявитель ссылался на нормы закона, которые, по его мнению, были нарушены при принятии и выполнении распоряжения правительства "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта Кабинет министров принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы. Таким образом, ГФС разделили на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

8 апреля в Украине стартовал конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

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Место
УкраинаКиев
Тег
Кабинет министров Украины
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПККАНИ можуть не витримать!)!
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