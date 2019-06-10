Конфликт в море: в Гааге стартовал важнейший суд Украины против России

Постоянный третейский суд в Гааге 10-14 июня проведет первые слушания в арбитраже Украина против России о нарушении Москвой международного морского права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Как сообщает "Европейская правда", в понедельник, 10 июня, российская сторона представит первый раунд устных аргументов, а во вторник, 11 июня, Украина представит свой первый раунд устных аргументов.

В четверг, 13 июня, РФ представит второй раунд устных аргументов, и на следующий день, в пятницу, 14 июня, Украина представит второй раунд своих устных аргументов.

Конфликт в море

Только вступительное заявление каждой стороны в первом раунде устных выступлений будет открытым для общественности. Сами слушания будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, Украина инициировала арбитражное производство против РФ в сентябре 2016 года "с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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