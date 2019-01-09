Денег не дают: в Украине прояснили вопрос компенсации за плохую коммуналку

Механизм выплаты компенсаций украинцам за некачественное электроснабжение не учитывает частые проблемы с напряжением в электросетях. НКРЭКУ необходимо проработать этот вопрос.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил энергетический эксперт Юрий Корольчук. Он напомнил, что состояние напряжения в электросетях украинских населенных пунктов очень часто меняется, что приводит к поломкам и даже уничтожению различной домашней техники.

"Учитывая это, облэнерго также должны будут вести расчет системы напряжения – насколько стабильной она была. Но сам расчет понесенных вами убытков будет зависеть от координации и сотрудничества потребителя и облэнерго", – пояснил Корольчук.

По его мнению, гражданин, который понес убытки из-за скачка напряжения, должен будет обратиться с заявлением в облэнерго, а также продублировать его в НКРЕ КП. Тогда будет приниматься совместное решение о необходимости выплаты компенсации.

"Понятно, что это уже больше на совести контролирующих органов. И я думаю, что мы еще долго будем к этому идти", – подытожил эксперт.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал, как экономить электроэнергию. Так, если вместо 5 "обычных" лампочек (75 Вт), купить энергосберегающие лампы (0,02 кВт*час), то вместо 70 кВт*час в месяц можно использовать всего 20 кВт*час. В таком случае покупка окупится примерно за год.

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