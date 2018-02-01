Компания Фирташа нацелила "химическое оружие" на экономику Украины

Несмотря на то, что экономика Украины сейчас и так переживает не самые лучшие времена, на горизонте появилась еще одна проблема, которая может нанести ей колоссальный ущерб. Так, одно из крупнейших отечественных предприятий химической промышленности "Сумыхимпром", которое опосредованно контролируется олигархом Дмитрием Фирташем, практически заявило и своих монополистских амбициях на рынке серной кислоты и в абсолютно нечестный и непрозрачный способ пытается вытеснить с него зарубежных поставщиков-конкурентов.

"Обозреватель" разобрался, в чем заключается суть аферы и узнал, какими непоправимыми последствиями она грозит стране.

Все началось с того, что 10 августа 2017 года Межведомственная комиссия по международной торговле заявила о намерении провести специальное расследование в отношении импортеров серной кислоты по соответствующему запросу вышеупомянутого "Сумыхимпрома". Целью данных действий является обложение иностранных поставщиков специальной пошлиной на ввоз их продукции в Украину.

Учитывая тот факт, что в Украине есть не так много предприятий, специализирующихся на производстве данной продукции ("Сумыхимпром", Восточный горно-обогатительный комбинат, Научно-производственное предприятие "Заря" и ООО "Первое химическое объединение"), а "Сумыхимпром" является крупнейшим из них, то это существенно увеличивает вероятность того, что украинские производители будут вынуждены закупать необходимое им сырье у одной единственной компании по ценам, установленным на ее усмотрение.

Еще один тревожный момент — это недостаточное предложение украинской продукции. Так, дефицит серной кислоты для производственных целей составляет примерно 30%. Безусловно, в таких условиях многие промышленные предприятия просто не смогут функционировать без импорта.

Еще одним свидетельством того, что "Сумыхимпром" ведут игру в одни ворота, является то, что там уклоняются от конструктивной аргументации своих действий. Ведь их схема продуманна таким образом, чтобы никто не смог проверить, действительно ли украинские производители серной кислоты испытывают финансовые трудности, которыми они оправдывают свои попытки всецело захватить рынок. Так, любая компания, подавшая запрос о партнерстве, будет сразу же перенаправлена к посредническим компаниям, также входящим в сферу влияния Фирташа. Прежде всего, речь идет о ООО "Статус Трейд" и ООО "Титан Украины", которые и аккумулируют все ресурсы, полученные от продажи сырья.

В экспертных кругах действия "Сумыхимпрома" также считают хитро продуманной схемой, которая пойдет на пользу лишь этой компании, однако пробьет серьезную брешь в экономике страны и ее промышленности.

"Я в курсе этой аферы и считаю, что это абсолютно безосновательно. Мы надеемся, что Министерство экономического развития и торговли прислушается к нам и не будет вводить эти меры", — отметил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По его словам, ситуация с производством серной кислоты в Украине основательно ухудшилась после начала войны на Донбассе и аннексии Крыма, в результате которых Украина потеряла два мощнейших производства — "Крымский титан" и Константиновский химический завод (на них приходилось порядка 50% произведенного сырья). Однако даже без учета этих факторов, подчеркивает эксперт, Украине все равно бы пришлось импортировать сырье. Каленков назвал два ключевых фактора, влияющих на рыночную конъюнктуру.

Во-первых, это связанно с качеством. Эксперт пояснил, что украинское сырье для производства серной кислоты не всегда соответствует абсолютно всем нормам, ведь в нем есть разные примеси. Следовательно, если бы производители использовали исключительно его, существенно бы выросло количество вредных выбросов, что повлекло бы за собой возникновение серьезных экологических проблем.

Во-вторых, в Украине наблюдается жесткая нехватка цистерн для перевозок в данной отрасли химпрома.

Все это, подчеркивает Каленков, доказывает тот факт, что страна просто не может полностью отказаться от импорта серной кислоты, ведь это абсолютно нецелесообразно.

"Соответственно, импорт все равно останется, а цены вырастут (в случае обложения импортеров спецпошлиной. — Ред.). Кроме того, еще больше упадет производство стали, которое в тоннаже уже и так снизилось на 12%. Получается нерыночный такой перекос", — убежден президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

На вопрос о вероятности монополизации рынка компанией "Сумыхимпром" в случае реализации ее плана Каленков также ответил утвердительно.

"Да, конечно, я считаю, что это тоже кейс для Антимонопольного комитета. И надеюсь, что МЭРТ не пойдет на это", — сказал он.

Все это заставляет сделать вывод о том, что вышеуказанное предприятие, прикрываясь заботой об интересах украинских производителей, на самом деле лоббирует исключительно свои коммерческие интересы. Безусловно, поддерживать отечественную промышленность крайне важно и необходимо. Однако делать это нужно не во вред ей самой.. Хочется верить, что в МЭРТ тоже понимают смысл этого губительного для экономики страны плана и сделают все, чтобы не дать ему ход.