Moneyval отметил прогресс Украины в борьбе с отмыванием доходов: первый отчет

Украинская делегация предоставила отчет о борьбе с отмыванием денег в стране во время 58-го пленарного заседания Комитета экспертов Совета Европы (MONEYVAL) в Страсбурге.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, участникам рассказали о том, какие меры принимает Украина с целью усовершенствования системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

В частности речь идет о:

прогрессе в отношении мер по борьбе с коррупцией (создание Антикоррупционного суда)

создании и функционировании новых государственных органов (Агентства по вопросам розыска и возвращения активов, а также Государственного бюро расследований)

законодательных инициативах и др.

"Ключевым вопросом для Украины в рамках указанного заседания была защита 1-го отчета о прогрессе по результатам пятого раунда взаимной оценки Украины и утверждении его Комитетом MONEYVAL. Работа по подготовке этого Отчета длилась более года и завершилась его утверждением 18 июля 2019 года на пленарной сессии Комитета MONEYVAL", - сказано в сообщении.

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Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский заявил, что отчет демонстрирует последовательные шаги, которые предпринимаются нашим государством на пути к повышению эффективности национальной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Второй Отчет о прогрессе Украины в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма будет рассмотрен в 2020 году.

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"Стоит отметить, что ключевым элементом демонстрации дальнейшего прогресса Украины является принятие Верховной Радой Украины изменений в законодательство в сфере финансового мониторинга, которыми будет имплементирована 4-Директива ЕС по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также рекомендации Комитета MONEYVAL", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег подтвердил, что Украина является надежной и не требует проведения специальных контрольных мероприятий.

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