Отмывание денег Коломойским: дело может стать самым масштабным в мире

Дело по отмыванию денег экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в Соединенных Штатах может стать самым масштабным в мировой истории.

"С 2006 по декабрь 2016 года общее движение денежных средств в отмывание средств (конечных бенефициаров) в ПриватБанке на Кипре составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период", – говорится в деталях иска, поданного ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр, передает НВ.

Согласно материалам суда, ответчики подозреваются "в сотнях миллионов долларов убытков, возникших в связи с незаконным обогащением, мошенническом трансфере по законам штата (включая Делавэр и Огайо), в нарушениях устава Огайо, и в результате гражданского сговора".

"Это гражданский иск, поэтому юристы ПриватБанка предоставили суду все материалы. Однако все обвинения носят явно криминальный характер. ПриватБанк проделал по сути детективную работу по исследованию крупномасштабного отмывания денег в США, которое насчитывает 104 страницы. Этот случай показывает, как якобы происходит отмывание украинских денег в США", – говорится в сообщении.

Отмечается, что конечные бенефициары "использовали ПриватБанк в качестве своего собственного карманного банка, в конечном итоге воруя миллиарды долларов и используя организации в Соединенных Штатах для отмывания сотен миллионов долларов или незаконно присвоения кредитов ПриватБанка в Соединенных Штатах, чтобы обогатить себя и своих партнеров".

Согласно данным иска, конечные владельцы собирали розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали филиал ПриватБанка на Кипре, где владельцы пользовались услугами двух местных юридических фирм.

"Нетипично, что конечные бенефициары не приняли меры предосторожности для создания нескольких слоев подставных компаний на Кипре, Британских Виргинских островах и Каймановых островах, как это часто бывает у россиян с большими деньгами. Вместо этого ответчики по иску работали с тремя американцами в Майами, которые помогли создать большое количество анонимных фирм (LLC) в Соединенных Штатах, в основном в штате Делавэр, а также во Флориде, Нью-Джерси и Орегоне", – говорится в сообщении.

Деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде, штат Огайо; Гарвард, Иллинойс; Даллас, Техас, и в ферросплавные компании. Ответчики приобрели коммерческую недвижимость за миллионы долларов в Кливленде и стали там крупнейшими владельцами.

Коломойский и Боголюбов, согласно иску, купили несколько ферросплавных компаний в США, Felman Production Inc., в Западной Вирджинии; Фелман Трейдинг Инк. и Джорджиан Марганец; Уоррен Стил Холдингс в Уоррене, штат Огайо; Steel Rolling Holdings Inc., Гибралтар, Мичиган; CC Metals and Alloys, LLC, в Кентукки; Мичиган бесшовные трубы, штат Мичиган.

"Случай с ПриватБанком показывает, что грязные деньги не обязательно сосредоточены в больших городах и в сфере недвижимости, но могут проникать в реальную экономику. Случай с ПриватБанком наглядно демонстрирует необходимость раз и навсегда запретить анонимные компании в Соединенных Штатах", – резюмировал Atlantic Council Андерс Аслунд.

Напомним, что 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

"Подана апелляционная жалоба на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу №826/7432/17 по иску Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства", – говорится в сообщении.

Кроме того, 24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

