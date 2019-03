Коломойский ответил, отомстит ли Порошенко за ПриватБанк

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что президентские выборы не являются шансом отомстить главе государства Петру Порошенко за национализацию ПриватБанка.

"Нет, это не связанные вещи", – заявил Коломойский в интервью ВВС. Он также добавил, что ожидает правовую оценку и компенсацию по делу государственного банка.

"Для нас очень важны несколько аспектов этой истории. Первый – это очистить свое имя, второй – наказать виновных, а третий – получить компенсацию в том или ином виде", – говорит он.

На прямой вопрос о том, будет ли в случае победы Владимира Зеленского на выборах Коломойский звонить президенту с просьбой компенсировать убытки по ПриватБанку, олигарх также ответил отрицательно.

"Зеленский, как и Порошенко, формально никакого отношения к национализации ПриватБанка не имел, не имеет и не будет иметь, потому что это не вопрос президента, это вопрос правительства и НБУ", – резюмировал Коломойский.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

