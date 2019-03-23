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Коломойский ответил, отомстит ли Порошенко за ПриватБанк

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Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что президентские выборы не являются шансом отомстить главе государства Петру Порошенко за национализацию ПриватБанка.

"Нет, это не связанные вещи", – заявил Коломойский в интервью ВВС. Он также добавил, что ожидает правовую оценку и компенсацию по делу государственного банка.

"Для нас очень важны несколько аспектов этой истории. Первый – это очистить свое имя, второй – наказать виновных, а третий – получить компенсацию в том или ином виде", – говорит он.

Новости
Коломойский прямо ответил на вопрос о финансировании Зеленского и Тимошенко

На прямой вопрос о том, будет ли в случае победы Владимира Зеленского на выборах Коломойский звонить президенту с просьбой компенсировать убытки по ПриватБанку, олигарх также ответил отрицательно.

"Зеленский, как и Порошенко, формально никакого отношения к национализации ПриватБанка не имел, не имеет и не будет иметь, потому что это не вопрос президента, это вопрос правительства и НБУ", – резюмировал Коломойский.

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

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Персоны
Игорь КоломойскийПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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